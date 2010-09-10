Сообщение klonik » Вчера, 22:35

В отпуске постоянно прошу мужа всё спрашивать и заказывать. Сама вроде понимаю, что мне говорят, но как нужно ответить — сразу забываю даже знакомые слова. В следующий раз хочу поехать с подругой, а у неё английский ещё хуже моего. Есть смысл идти на курсы именно ради поездок? Заново проходить весь школьный учебник совсем не хочется.