Курсы английского языка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3279
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Курсы английского языка

Сообщение klonik » Вчера, 22:35

В отпуске постоянно прошу мужа всё спрашивать и заказывать. Сама вроде понимаю, что мне говорят, но как нужно ответить — сразу забываю даже знакомые слова. В следующий раз хочу поехать с подругой, а у неё английский ещё хуже моего. Есть смысл идти на курсы именно ради поездок? Заново проходить весь школьный учебник совсем не хочется.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3275
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Курсы английского языка

Сообщение zevc » Вчера, 23:12

Конечно, есть, вам ведь нужно не учебник закончить, а самой объясниться в гостинице или кафе. Посмотрите The Wake https://thewake.ru/ , у них есть английский для путешественников: на занятиях разыгрывают ситуации с бронированием жилья, общением с персоналом, поиском дороги. На бесплатном пробном уроке так и расскажите, что понимаете речь, но теряетесь с ответом. Под эту задачу и стоит подбирать занятия, а не начинать самостоятельно учить все правила подряд.
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