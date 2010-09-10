Сообщение zevc » Вчера, 20:56

Наконец собрал нормальный компьютер и хочу пройти третьего «Ведьмака». Начал смотреть, что покупать, и запутался: полное издание, обновлённое, ещё дополнения отдельно. Хочется один раз взять со всем сюжетом и больше не разбираться. Какое издание искать? Если кто шарит, посоветуйте, чтобы потом без дополнительных покупок.