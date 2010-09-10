Покупка игры
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупка игры
Наконец собрал нормальный компьютер и хочу пройти третьего «Ведьмака». Начал смотреть, что покупать, и запутался: полное издание, обновлённое, ещё дополнения отдельно. Хочется один раз взять со всем сюжетом и больше не разбираться. Какое издание искать? Если кто шарит, посоветуйте, чтобы потом без дополнительных покупок.
Re: Покупка игры
Зайдите на IGM.GG и посмотрите, какие издания третьего «Ведьмака» представлены и что входит в каждое. Вам нужно искать вариант с двумя дополнениями — «Каменные сердца» и «Кровь и вино», чтобы потом не докупать сюжет отдельно. На одно слово «обновлённое» не ориентируйтесь, оно не гарантирует наличие дополнений. То есть может быть такое, что просто удалили, повторно выложили и вот оно, обновление.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя