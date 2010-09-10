Покупка игры

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3276
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка игры

Сообщение zevc » Вчера, 20:56

Наконец собрал нормальный компьютер и хочу пройти третьего «Ведьмака». Начал смотреть, что покупать, и запутался: полное издание, обновлённое, ещё дополнения отдельно. Хочется один раз взять со всем сюжетом и больше не разбираться. Какое издание искать? Если кто шарит, посоветуйте, чтобы потом без дополнительных покупок.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3280
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка игры

Сообщение klonik » Вчера, 22:36

Зайдите на IGM.GG и посмотрите, какие издания третьего «Ведьмака» представлены и что входит в каждое. Вам нужно искать вариант с двумя дополнениями — «Каменные сердца» и «Кровь и вино», чтобы потом не докупать сюжет отдельно. На одно слово «обновлённое» не ориентируйтесь, оно не гарантирует наличие дополнений. То есть может быть такое, что просто удалили, повторно выложили и вот оно, обновление.
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