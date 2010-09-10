У брата тяжелейшая депрессия

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3282
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

У брата тяжелейшая депрессия

Сообщение klonik » Сегодня, 15:32

У брата тяжелейшая депрессия после увольнения: неделю почти не ест, лежит и смотрит в стену, на нас не реагирует. Понимаем, что нужна помощь врачей, но государственную больницу с её учётом панически боимся — человеку потом всю жизнь испортим. Подскажите, есть ли клиники, где вытаскивают из таких состояний в человеческих условиях и анонимно?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость