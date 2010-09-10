У брата тяжелейшая депрессия
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У брата тяжелейшая депрессия
У брата тяжелейшая депрессия после увольнения: неделю почти не ест, лежит и смотрит в стену, на нас не реагирует. Понимаем, что нужна помощь врачей, но государственную больницу с её учётом панически боимся — человеку потом всю жизнь испортим. Подскажите, есть ли клиники, где вытаскивают из таких состояний в человеческих условиях и анонимно?
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