Сообщение klonik » Сегодня, 15:32

У брата тяжелейшая депрессия после увольнения: неделю почти не ест, лежит и смотрит в стену, на нас не реагирует. Понимаем, что нужна помощь врачей, но государственную больницу с её учётом панически боимся — человеку потом всю жизнь испортим. Подскажите, есть ли клиники, где вытаскивают из таких состояний в человеческих условиях и анонимно?