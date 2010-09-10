У брата тяжелейшая депрессия

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3282
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

У брата тяжелейшая депрессия

Сообщение klonik » Вчера, 15:32

У брата тяжелейшая депрессия после увольнения: неделю почти не ест, лежит и смотрит в стену, на нас не реагирует. Понимаем, что нужна помощь врачей, но государственную больницу с её учётом панически боимся — человеку потом всю жизнь испортим. Подскажите, есть ли клиники, где вытаскивают из таких состояний в человеческих условиях и анонимно?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3278
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: У брата тяжелейшая депрессия

Сообщение zevc » Вчера, 22:58

С депрессией так-то вроде на учет не ставят, хотя точно утверждать не берусь – у меня муж когда в депрессию свалился, у нас было частное лечение в стационаре, к государственным клиникам нет ни капли доверия. Палаты комфортные, отношение бережное, всё анонимно и без учёта. За три недели его там буквально вернули к жизни, начал общаться и есть, хотя казалось, что хорошо уже ничего не будет.
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