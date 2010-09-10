Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 3282 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Каркасный домик Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 15:43 Решили на дачу поставить небольшой каркасный домик чисто переночевать летом и спрятать лопаты с тачкой. Большой бюджет выделить не можем, ищем самый простой вариант без лишних наворотов. Подскажите, где посмотреть недорогие готовые проекты, чтобы привезли и собрали сами? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»