Каркасный домик

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3282
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Каркасный домик

Сообщение klonik » Сегодня, 15:43

Решили на дачу поставить небольшой каркасный домик чисто переночевать летом и спрятать лопаты с тачкой. Большой бюджет выделить не можем, ищем самый простой вариант без лишних наворотов. Подскажите, где посмотреть недорогие готовые проекты, чтобы привезли и собрали сами?
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