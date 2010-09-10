Каркасный домик

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3282
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Каркасный домик

Сообщение klonik » Вчера, 15:43

Решили на дачу поставить небольшой каркасный домик чисто переночевать летом и спрятать лопаты с тачкой. Большой бюджет выделить не можем, ищем самый простой вариант без лишних наворотов. Подскажите, где посмотреть недорогие готовые проекты, чтобы привезли и собрали сами?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3278
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Каркасный домик

Сообщение zevc » Вчера, 23:06

Мы интересный вариант нашли на dachamaster.ru – посмотрите, у них есть варианты и чисто под ночевку, и с возможностями для отдыха. Я себе, например, брала домик с верандой – очень здорово вечером там время проводить. Сам по себе домик недорогой, он же без утепления, но комфортный – дали гарантию, что не один год стоять будет.
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