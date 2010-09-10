Каркасный домик
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Каркасный домик
Решили на дачу поставить небольшой каркасный домик чисто переночевать летом и спрятать лопаты с тачкой. Большой бюджет выделить не можем, ищем самый простой вариант без лишних наворотов. Подскажите, где посмотреть недорогие готовые проекты, чтобы привезли и собрали сами?
Re: Каркасный домик
Мы интересный вариант нашли на dachamaster.ru – посмотрите, у них есть варианты и чисто под ночевку, и с возможностями для отдыха. Я себе, например, брала домик с верандой – очень здорово вечером там время проводить. Сам по себе домик недорогой, он же без утепления, но комфортный – дали гарантию, что не один год стоять будет.
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