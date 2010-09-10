Покупка iPhone
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Покупка iPhone
Хочу подарить мужу iPhone 15 на годовщину, но боюсь нарваться на подделку. В прошлом году заказывала наушники, привезли копию, хорошо хоть деньги вернули. Теперь смотрю на разные магазины и не понимаю, кому верить: цены везде разные, отзывы противоречивые. Мне нужно, чтобы телефон был оригинальный, с гарантией, и чтобы можно было проверить при получении.
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