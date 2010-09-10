Покупка iPhone

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3279
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка iPhone

Сообщение zevc » Вчера, 15:08

Хочу подарить мужу iPhone 15 на годовщину, но боюсь нарваться на подделку. В прошлом году заказывала наушники, привезли копию, хорошо хоть деньги вернули. Теперь смотрю на разные магазины и не понимаю, кому верить: цены везде разные, отзывы противоречивые. Мне нужно, чтобы телефон был оригинальный, с гарантией, и чтобы можно было проверить при получении.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3283
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка iPhone

Сообщение klonik » Вчера, 23:12

Тоже всегда боюсь, что привезут копию, особенно когда цена ниже, чем в официальном магазине. Последний раз брала телефон тут https://store-apple.msk.ru/  — и вот там всё было по-честному: курьер привёз телефон, я проверила серийный номер при нём, вскрыла упаковку, убедилась, что всё оригинальное. Причем, что лично мне понравилось, так это быстрая доставка – никаких ожиданий, привезли в этот же день.
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