Сообщение klonik » Вчера, 20:04

Утром собиралась ехать на работу, нажимаю на брелок — а гаражные ворота только дергаются и замирают на середине. Вытянуть вручную не получается, механизм заклинило намертво, машина оказалась заблокирована внутри. Подскажите проверенную службу по Подмосковью, которая может выехать на экстренный ремонт ворот и открыть механизм без варварского взлома?