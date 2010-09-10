Ремонт автоматических ворот

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3284
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт автоматических ворот

Сообщение klonik » Вчера, 20:04

Утром собиралась ехать на работу, нажимаю на брелок — а гаражные ворота только дергаются и замирают на середине. Вытянуть вручную не получается, механизм заклинило намертво, машина оказалась заблокирована внутри. Подскажите проверенную службу по Подмосковью, которая может выехать на экстренный ремонт ворот и открыть механизм без варварского взлома?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3280
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ремонт автоматических ворот

Сообщение zevc » Вчера, 21:03

У меня была ровно такая же паника в понедельник утром, когда нужно было срочно выезжать. Муж нашел компанию «Парма» https://xn----7sbfo9agcaeodvh.xn--p1ai/ , мастер приехал уже через час. Оказалось, соскочил тросик и заклинил пружину. Специалист аккуратно разблокировал систему, починил механизм и всё смазал. Главное — не пытайтесь сами дергать полотно монтировкой, только хуже сделаете.
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