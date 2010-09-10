Ремонт автоматических ворот
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Ремонт автоматических ворот
Утром собиралась ехать на работу, нажимаю на брелок — а гаражные ворота только дергаются и замирают на середине. Вытянуть вручную не получается, механизм заклинило намертво, машина оказалась заблокирована внутри. Подскажите проверенную службу по Подмосковью, которая может выехать на экстренный ремонт ворот и открыть механизм без варварского взлома?
Re: Ремонт автоматических ворот
У меня была ровно такая же паника в понедельник утром, когда нужно было срочно выезжать. Муж нашел компанию «Парма» https://xn----7sbfo9agcaeodvh.xn--p1ai/ , мастер приехал уже через час. Оказалось, соскочил тросик и заклинил пружину. Специалист аккуратно разблокировал систему, починил механизм и всё смазал. Главное — не пытайтесь сами дергать полотно монтировкой, только хуже сделаете.
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