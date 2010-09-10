Кейтеринг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кейтеринг
Сейчас многие говорят, что лучше всего по организации праздников и мероприятий обращаться в эвент агентства. Я вот думаю, может, на Масленицу мне организовать празднование? Хочется мне что-то необычное и запоминающее устроить? Буду рада, если вы мне подскажите что-то насчет этого.
Re: Кейтеринг
Да, я тоже считаю, что лучше всего обратиться в специализированные агентства, и чтобы они организовывали праздник правильно. Могу вам порекомендовать обратиться в компанию «Товарищ Полковник», вот тут https://www.товарищ-полковник.рф/prazdnik-v-russkom-stile-%E2%80%93-gulyaem-s-razmaxom! вы сможете более подробно узнать, что вообще предлагает это агентство. Я обращаюсь даже закупку продуктов на мероприятие. Довольно-таки часто к ним обращаюсь и при этом ничего плохого сказать не могу. Вам не нужно самому продумывать меню, закупать продукты, оформлять площадку, нанимать поваров и официантов, решать логистические вопросы. Всё это берёт на себя команда, поэтому вам рекомендую тоже к ним обратиться и заказать празднование Масленицы. В общем, попробуйте обратиться в компанию, уверена, что вы сможете договориться о выгодном сотрудничестве. Компания на самом деле отличная и спектр услуг очень большой предлагает на самом деле.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя