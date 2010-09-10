Сообщение zevc » 19 окт 2026, 11:49

Сейчас многие говорят, что лучше всего по организации праздников и мероприятий обращаться в эвент агентства. Я вот думаю, может, на Масленицу мне организовать празднование? Хочется мне что-то необычное и запоминающее устроить? Буду рада, если вы мне подскажите что-то насчет этого.