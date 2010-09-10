Сообщение klonik » Вчера, 19:41

Мы наконец-то взяли участок в Подмосковье, планируем строить двухэтажный дом для постоянного проживания. Муж предлагает пеноблоки, мол, и по бюджету выходим, и тепло держать будет хорошо. А свекровь с золовкой в один голос твердят, что они крошатся, сыреют и дом через пять лет трещинами пойдет. Кто живет в таких домах, как они в эксплуатации зимой?