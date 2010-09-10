Строительства дома
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Строительства дома
Мы наконец-то взяли участок в Подмосковье, планируем строить двухэтажный дом для постоянного проживания. Муж предлагает пеноблоки, мол, и по бюджету выходим, и тепло держать будет хорошо. А свекровь с золовкой в один голос твердят, что они крошатся, сыреют и дом через пять лет трещинами пойдет. Кто живет в таких домах, как они в эксплуатации зимой?
Re: Строительства дома
Слушайте меньше родственников, наш дом стоит уже четвертый год — никакой сырости и близко нет, зимой теплота невероятная, котел даже на максимум не включаем! Главное — нормальный проект и грамотная внешняя отделка, чтобы блоки от осадков закрыть. Мы заказывали проект и строительство в domicomfort.ru, они дома из пеноблоков делают строго по технологии. Нам залили нормальный фундамент, всё просушили и сделали отделку. Живем и кайфуем, нравится.
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