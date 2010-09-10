Сим-карты, модемы и вечный бан: как я перестал бороться с алгоритмами и начал ими управлять
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Сим-карты, модемы и вечный бан: как я перестал бороться с алгоритмами и начал ими управлять
Мой путь в мир мобильных прокси начался не с теоретических статей на профильных форумах, а с глухого отчаяния. Мы занимались продвижением клиентских проектов в запрещенных на территории РФ социальных сетях. Бюджеты горели, аккаунты улетали в бан пачками по 50 штук в сутки, а рекламный кабинет встречал нас холодным «Your Business Manager is disabled». Мы перебрали все: серверные прокси, дорогие резидентские IP, антидетект-браузеры последней версии. Ничего не помогало. Алгоритмы платформы с пугающей точностью вычисляли наши виртуальные машины. В какой-то момент я понял: мы пытаемся выдать мощный компьютер за старенький iPhone, но забываем, что сеть, по которой идет сигнал, выдает нас с головой.
Тогда я впервые купил доступ к реальному мобильному 4G-прокси. Это была физическая SIM-карта оператора Orange, вставленная в USB-модем, который стоял на подоконнике где-то в пригороде Лиона.
Первое впечатление было смешанным. После стерильной скорости серверов в Нидерландах мобильный интернет казался издевательством. Пинг гулял, скорость прыгала от 2 до 8 Мбит/с, а соединение могло оборваться просто потому, что мимо дома проехала фура, перекрывшая сигнал базовой станции. Но вместе с этой нестабильностью пришло главное — доверие со стороны антифрод-систем.
Секрет мобильных прокси кроется в технологии CGNAT (Carrier-Grade NAT). Когда вы выходите в сеть через домашнего провайдера, у вас, скорее всего, белый IP. Когда вы идете через серверный прокси — у вас дата-центровый IP. А когда вы используете мобильную сеть, за одним публичным IP-адресом оператора могут сидеть одновременно пара тысяч реальных людей. Для системы безопасности мой запрос выглядел идентично запросу обычного горожанина, который зашел проверить почту со смартфона, лежа на диване. Банить этот IP — значит отрубить интернет целому району.
Однако покупка доступа, хоть на мобильные прокси цена https://psbproxy.io/ вполне приемлемая, это лишь 10% успеха. Остальные 90% — это выстраивание правильной инфраструктуры. Мой первый жесткий урок стоил мне недели работы. Я купил дешевый шаринг: один модем на десять человек. Два дня все шло идеально, а на третий наши аккаунты снова начали блокировать. Причина оказалась в «грязной» истории IP. До нас через этот модем какой-то умелец массово спамил в комментарии. Мы купили не просто IP-адрес, мы купили его испорченную карму.
С тех пор я работаю только с выделенными узлами (Dedicated Gateways). Это дороже, но в моем распоряжении находится весь трафик одной физической SIM-карты. Я точно знаю, что до меня этот чистый IP не светился в черных списках Spamhaus.
Второй критический момент — это ротация. Мобильные прокси делятся на два типа: софт-роутинг и хард-роутинг. В первом случае IP меняется по таймеру (например, каждые 5 минут) или по API-запросу. Это удобно для парсинга, но моментально убивает аккаунты в социальных сетях. Представьте: вы ведете себя как законопослушный пользователь, а через пять минут ваш «смартфон» телепортируется из Парижа в Мадрид. Алгоритмы видят в этом аномалию.
Для фарма профилей я использую прокси с привязкой к сессии (Sticky session). IP остается неизменным до тех пор, пока модем физически не потеряет сигнал базовой станции или пока я не перезагружу порт вручную. Это имитирует реальную жизнь человека: мы не меняем свое местоположение каждые пять минут. Чтобы имитировать естественные обрывы связи, я даже настраивал микроволновые печи рядом с роутерами коллег (шутка, конечно — мы использовали направленные антенны, которые чуть сдвигались от вибрации станков на производстве, где стояли узлы). Если серьезно, для имитации естественности пришлось писать скрипты, которые программно роняли интерфейс модема раз в 4–6 часов, заставляя оператора выдать модему новый IP через ту же вышку.
Третья ошибка, на которой теряют деньги новички — игнорирование окружения. Мобильный IP — это только входной билет. Если вы заходите через 4G-прокси Франции, но в вашем браузере стоит русский язык, московское время, а видеокарта определяется как NVIDIA RTX из дата-центра — вы получите бан быстрее, чем через бесплатный VPN. Пришлось глубоко погрузиться в настройку антидетект-браузеров. Каждый профиль получил свой часовой пояс, шрифты, WebGL-отпечаток и даже имитацию разряжающейся батареи.
Был и забавный инцидент. Мы тестировали гипотезу с User-Agent. Оставили профиль на откуп автоматике, и антидетект-браузер случайно присвоил смартфону User-Agent от умного холодильника LG. Целевая сеть не оценила юмора, и аккаунт, с которого планировалось лить трафик на десятки тысяч долларов, улетел в вечный бан по подозрению в использовании ботов из «Интернета вещей».
Сегодня мой парк железа выглядит как серверная комната небольшого оператора: ряды USB-хабов, модемы с внешними антеннами на балконе, стеллажи с SIM-картами разных операторов для постоянной ротации. Это сложно, дорого и требует постоянного контроля. Мобильный прокси — не панацея. Если ваша цель — просто смотреть Netflix из другой страны, проще купить годовой подписки на нормальный VPN.
Но если ваша работа — это ежедневная дуэль с нейросетями безопасности, если цена одной ошибки измеряется не в долларах, а в неделях потерянного времени на разбан, то альтернативы мобильным IP нет. Я перестал воевать с алгоритмами. Я просто стал одним из них — обычным, немного медлительным пользователем с нестабильным мобильным интернетом, который листает ленту в пробке. И алгоритмы перестали меня замечать. Именно в этой бытовой незаметности и кроется главный профит работы с мобильной инфраструктурой. Главное — помнить, что за каждым таким IP стоит не просто строчка кода, а реальная базовая станция, реальная SIM-карта и физика радиоволн, которую невозможно полностью сэмулировать из стерильного дата-центра.
Тогда я впервые купил доступ к реальному мобильному 4G-прокси. Это была физическая SIM-карта оператора Orange, вставленная в USB-модем, который стоял на подоконнике где-то в пригороде Лиона.
Первое впечатление было смешанным. После стерильной скорости серверов в Нидерландах мобильный интернет казался издевательством. Пинг гулял, скорость прыгала от 2 до 8 Мбит/с, а соединение могло оборваться просто потому, что мимо дома проехала фура, перекрывшая сигнал базовой станции. Но вместе с этой нестабильностью пришло главное — доверие со стороны антифрод-систем.
Секрет мобильных прокси кроется в технологии CGNAT (Carrier-Grade NAT). Когда вы выходите в сеть через домашнего провайдера, у вас, скорее всего, белый IP. Когда вы идете через серверный прокси — у вас дата-центровый IP. А когда вы используете мобильную сеть, за одним публичным IP-адресом оператора могут сидеть одновременно пара тысяч реальных людей. Для системы безопасности мой запрос выглядел идентично запросу обычного горожанина, который зашел проверить почту со смартфона, лежа на диване. Банить этот IP — значит отрубить интернет целому району.
Однако покупка доступа, хоть на мобильные прокси цена https://psbproxy.io/ вполне приемлемая, это лишь 10% успеха. Остальные 90% — это выстраивание правильной инфраструктуры. Мой первый жесткий урок стоил мне недели работы. Я купил дешевый шаринг: один модем на десять человек. Два дня все шло идеально, а на третий наши аккаунты снова начали блокировать. Причина оказалась в «грязной» истории IP. До нас через этот модем какой-то умелец массово спамил в комментарии. Мы купили не просто IP-адрес, мы купили его испорченную карму.
С тех пор я работаю только с выделенными узлами (Dedicated Gateways). Это дороже, но в моем распоряжении находится весь трафик одной физической SIM-карты. Я точно знаю, что до меня этот чистый IP не светился в черных списках Spamhaus.
Второй критический момент — это ротация. Мобильные прокси делятся на два типа: софт-роутинг и хард-роутинг. В первом случае IP меняется по таймеру (например, каждые 5 минут) или по API-запросу. Это удобно для парсинга, но моментально убивает аккаунты в социальных сетях. Представьте: вы ведете себя как законопослушный пользователь, а через пять минут ваш «смартфон» телепортируется из Парижа в Мадрид. Алгоритмы видят в этом аномалию.
Для фарма профилей я использую прокси с привязкой к сессии (Sticky session). IP остается неизменным до тех пор, пока модем физически не потеряет сигнал базовой станции или пока я не перезагружу порт вручную. Это имитирует реальную жизнь человека: мы не меняем свое местоположение каждые пять минут. Чтобы имитировать естественные обрывы связи, я даже настраивал микроволновые печи рядом с роутерами коллег (шутка, конечно — мы использовали направленные антенны, которые чуть сдвигались от вибрации станков на производстве, где стояли узлы). Если серьезно, для имитации естественности пришлось писать скрипты, которые программно роняли интерфейс модема раз в 4–6 часов, заставляя оператора выдать модему новый IP через ту же вышку.
Третья ошибка, на которой теряют деньги новички — игнорирование окружения. Мобильный IP — это только входной билет. Если вы заходите через 4G-прокси Франции, но в вашем браузере стоит русский язык, московское время, а видеокарта определяется как NVIDIA RTX из дата-центра — вы получите бан быстрее, чем через бесплатный VPN. Пришлось глубоко погрузиться в настройку антидетект-браузеров. Каждый профиль получил свой часовой пояс, шрифты, WebGL-отпечаток и даже имитацию разряжающейся батареи.
Был и забавный инцидент. Мы тестировали гипотезу с User-Agent. Оставили профиль на откуп автоматике, и антидетект-браузер случайно присвоил смартфону User-Agent от умного холодильника LG. Целевая сеть не оценила юмора, и аккаунт, с которого планировалось лить трафик на десятки тысяч долларов, улетел в вечный бан по подозрению в использовании ботов из «Интернета вещей».
Сегодня мой парк железа выглядит как серверная комната небольшого оператора: ряды USB-хабов, модемы с внешними антеннами на балконе, стеллажи с SIM-картами разных операторов для постоянной ротации. Это сложно, дорого и требует постоянного контроля. Мобильный прокси — не панацея. Если ваша цель — просто смотреть Netflix из другой страны, проще купить годовой подписки на нормальный VPN.
Но если ваша работа — это ежедневная дуэль с нейросетями безопасности, если цена одной ошибки измеряется не в долларах, а в неделях потерянного времени на разбан, то альтернативы мобильным IP нет. Я перестал воевать с алгоритмами. Я просто стал одним из них — обычным, немного медлительным пользователем с нестабильным мобильным интернетом, который листает ленту в пробке. И алгоритмы перестали меня замечать. Именно в этой бытовой незаметности и кроется главный профит работы с мобильной инфраструктурой. Главное — помнить, что за каждым таким IP стоит не просто строчка кода, а реальная базовая станция, реальная SIM-карта и физика радиоволн, которую невозможно полностью сэмулировать из стерильного дата-центра.
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