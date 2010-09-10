Охрана труда

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3284
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Охрана труда

Сообщение zevc » Вчера, 18:53

У нас небольшой офис, работаем давно, но охраной труда никогда всерьёз не занимались — так, что-то когда-то подписывали. И тут знакомая, у которой недавно была проверка, сказала, что инспектор первым делом смотрит документы, и если их нет — штраф. У нас нет ни СУОТ, ни программ инструктажа, ни приказов. Боюсь, что придут и оштрафуют – что делать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3288
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Охрана труда

Сообщение klonik » Вчера, 20:07

Да, штрафы там сейчас ни разу не гуманные, могут до 150 тысяч доходить – специально узнавала, потому что у нас ситуация была примерно такая же. Правда, я думать долго не стала, заказала готовый комплект документов от «НСС Консалт» https://ohranatrud.ru/ — там уже всё собрано: СУОТ, программы инструктажей, приказы, журналы. Мне прислали электронно, я распечатала, подписала, и всё, на этом вопрос был закрыт.
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