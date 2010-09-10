Сообщение zevc » Вчера, 18:53

У нас небольшой офис, работаем давно, но охраной труда никогда всерьёз не занимались — так, что-то когда-то подписывали. И тут знакомая, у которой недавно была проверка, сказала, что инспектор первым делом смотрит документы, и если их нет — штраф. У нас нет ни СУОТ, ни программ инструктажа, ни приказов. Боюсь, что придут и оштрафуют – что делать?