Охрана труда
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Охрана труда
У нас небольшой офис, работаем давно, но охраной труда никогда всерьёз не занимались — так, что-то когда-то подписывали. И тут знакомая, у которой недавно была проверка, сказала, что инспектор первым делом смотрит документы, и если их нет — штраф. У нас нет ни СУОТ, ни программ инструктажа, ни приказов. Боюсь, что придут и оштрафуют – что делать?
Re: Охрана труда
Да, штрафы там сейчас ни разу не гуманные, могут до 150 тысяч доходить – специально узнавала, потому что у нас ситуация была примерно такая же. Правда, я думать долго не стала, заказала готовый комплект документов от «НСС Консалт» https://ohranatrud.ru/ — там уже всё собрано: СУОТ, программы инструктажей, приказы, журналы. Мне прислали электронно, я распечатала, подписала, и всё, на этом вопрос был закрыт.
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