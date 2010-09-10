Алмазная гравировка
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Алмазная гравировка
Добрый день! Хочется сделать на зеркальных дверцах шкафа тонкий геометрический рисунок, чтобы он играл на свету. Пленку клеить не хочу, нужен рисунок на самом стекле. Как называется такая обработка и где посмотреть примеры?
Re: Алмазная гравировка
Для такого рисунка подойдет алмазная грань https://www.steklo-novosibirsk.ru/servi ... na-stekle/ в "Сибстекло" ее делают гравировкой. Я бы сначала выбрала несколько орнаментов и попросила показать их на похожем зеркале. Затем нужно согласовать размер линий и отступы от краев, чтобы узор совпал на соседних дверцах.
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