Сообщение klonik » Вчера, 21:39

Добрый день! Хочется сделать на зеркальных дверцах шкафа тонкий геометрический рисунок, чтобы он играл на свету. Пленку клеить не хочу, нужен рисунок на самом стекле. Как называется такая обработка и где посмотреть примеры?