Алмазная гравировка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3288
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Алмазная гравировка

Сообщение klonik » Вчера, 21:39

Добрый день! Хочется сделать на зеркальных дверцах шкафа тонкий геометрический рисунок, чтобы он играл на свету. Пленку клеить не хочу, нужен рисунок на самом стекле. Как называется такая обработка и где посмотреть примеры?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3284
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Алмазная гравировка

Сообщение zevc » Вчера, 22:12

Для такого рисунка подойдет алмазная грань https://www.steklo-novosibirsk.ru/servi ... na-stekle/ в "Сибстекло" ее делают гравировкой. Я бы сначала выбрала несколько орнаментов и попросила показать их на похожем зеркале. Затем нужно согласовать размер линий и отступы от краев, чтобы узор совпал на соседних дверцах.
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