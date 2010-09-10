Где купить надежные сменные картриджи для очистки питьевой воды

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Где купить надежные сменные картриджи для очистки питьевой воды

Сообщение Fillana » Сегодня, 13:58

У нас дома стоит фильтр тонкой очистки, но подошел срок плановой замены внутреннего блока. В прошлый раз брал расходник в случайном магазинчике и он начал пропускать запах уже через два месяца. Боюсь снова нарваться на подделку или некачественный активированный уголь. Хочу взять оригинальный картридж с хорошим ресурсом службы. Где вы обычно заказываете проверенные комплектующие? Как понять, что фильтрующий элемент действительно отработал положенный ресурс?
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Где купить надежные сменные картриджи для очистки питьевой воды

Сообщение Хойя » Сегодня, 18:08

Всегда заказываю расходники только на проверенных площадках. Вот официальная страница https://www.kz.amway.com/vse-dlya-sistem-ochistki-vody/c/100015 где продаются картриджи и трубки для систем очистки. Беру там сменный блок раз в год и полностью уверен в качестве. В оригинале угольный фильтр спрессован очень плотно, задерживает даже микрочастицы. УФ-лампа срабатывает только при включении воды, не перегревая систему. Умный чип сам считывает литраж и дни работы. Когда ресурс кончается, прибор подает звуковой сигнал. Меняется картридж без специальных ключей, просто повернул крышку и вставил новый. Никаких протечек ни разу не возникало за все время.
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