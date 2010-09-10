Сообщение Fillana » Сегодня, 13:58

У нас дома стоит фильтр тонкой очистки, но подошел срок плановой замены внутреннего блока. В прошлый раз брал расходник в случайном магазинчике и он начал пропускать запах уже через два месяца. Боюсь снова нарваться на подделку или некачественный активированный уголь. Хочу взять оригинальный картридж с хорошим ресурсом службы. Где вы обычно заказываете проверенные комплектующие? Как понять, что фильтрующий элемент действительно отработал положенный ресурс?