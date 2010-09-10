Тигельный пресс для небольшого цеха
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Тигельный пресс для небольшого цеха
Появилась возможность взять тигельный пресс для небольшого цеха. Стандартная рама дешевле, а продавцы нахваливают усиленную. Не хотелось бы переплатить за то, что мне не нужно, но и брать хлипкий станок, который поведёт через год, тоже не хочется. Работать планирую в одну смену, но с плотной загрузкой. Кто что может посоветовать исходя из собственного опыта?
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