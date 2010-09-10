Тигельный пресс для небольшого цеха
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Тигельный пресс для небольшого цеха
Появилась возможность взять тигельный пресс для небольшого цеха. Стандартная рама дешевле, а продавцы нахваливают усиленную. Не хотелось бы переплатить за то, что мне не нужно, но и брать хлипкий станок, который поведёт через год, тоже не хочется. Работать планирую в одну смену, но с плотной загрузкой. Кто что может посоветовать исходя из собственного опыта?
Re: Тигельный пресс для небольшого цеха
И мы смотрели на стандартную раму — цена ведь приятнее. Но пообщались с теми, кто уже поработал, и поняла: если загрузка плотная, жёсткость рамы — это не роскошь, а необходимость. Взяла усиленный вариант, и разница чувствуется сразу — пресс не гуляет, оттиск ровный. Брали тут https://marsus.ru/ , там помогли подобрать под мои задачи и не стали втюхивать самое дорогое. Уже больше года работает — никаких проблем. Так что если смена плотная — берите с запасом по жёсткости, не прогадаете.
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