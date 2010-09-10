Подскажите
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Подскажите
Подскажите хорошие онлайн-курсы английского для детей.
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Подскажите
Если Вас интересует английский для детей школьного возраста рекомендую курсы https://englex.ru/kids-courses/ Их главная особенность от остальных в том что занятия проводятся с фокусом на знаниях, а не на развлечениях. Эффективность будет хорошей. Есть скидки.
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