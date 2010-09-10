Подскажите

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Подскажите

Сообщение Радищева » Сегодня, 07:18

Подскажите хорошие онлайн-курсы английского для детей.
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Подскажите

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 11:07

Если Вас интересует английский для детей школьного возраста рекомендую курсы https://englex.ru/kids-courses/ Их главная особенность от остальных в том что занятия проводятся с фокусом на знаниях, а не на развлечениях. Эффективность будет хорошей. Есть скидки.
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