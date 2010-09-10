Услуга авторизации по звонку

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Услуга авторизации по звонку

Сообщение klonik » Вчера, 22:19

Мы у себя в магазине в последнее время столкнулись со странными заказами. Половина — левые, с номеров, куда SMS приходит бесплатно через виртуальные сервисы, конкуренты развлекаются. Менеджеры тратят время, плюс за каждое подтверждение платим как за полноценную SMS. Кто-то решал такую проблему и что в итоге помогло? Отключать подтверждения не вариант.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3286
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Услуга авторизации по звонку

Сообщение zevc » Вчера, 23:25

У нас было ровно то же самое, и я прекрасно помню это ощущение, когда смотришь на список заказов и понимаешь, что половина — пустышки. В итоге мы поняли, что услуга авторизации по звонку через сервис https://voicepassword.ru это единственный достойный выход. На виртуальные номера так просто не зарегистрируешься, фейков стало в разы меньше. И по деньгам вышло дешевле SMS примерно в семь раз, так что менеджеры разгрузились, а конверсия в выкуп даже подросла, потому что отсеялись пустые заказы. 
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