Сообщение klonik » Вчера, 22:19

Мы у себя в магазине в последнее время столкнулись со странными заказами. Половина — левые, с номеров, куда SMS приходит бесплатно через виртуальные сервисы, конкуренты развлекаются. Менеджеры тратят время, плюс за каждое подтверждение платим как за полноценную SMS. Кто-то решал такую проблему и что в итоге помогло? Отключать подтверждения не вариант.