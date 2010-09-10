Электромотоцикл
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Электромотоцикл
Купил участок в предгорьях Сочи, последние километры до него — грунтовка с подъёмами. На машине туда доезжаю, но летом часто езжу один и каждый раз заводить автомобиль ради короткой поездки неудобно. Думаю о питбайке или электроэндуро, что лучше для такого маршрута? Где можно посмотреть оба варианта и уточнить, что подойдёт для местных дорог?
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