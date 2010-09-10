Электромотоцикл

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zevc
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Электромотоцикл

Сообщение zevc » Вчера, 21:06

Купил участок в предгорьях Сочи, последние километры до него — грунтовка с подъёмами. На машине туда доезжаю, но летом часто езжу один и каждый раз заводить автомобиль ради короткой поездки неудобно. Думаю о питбайке или электроэндуро, что лучше для такого маршрута? Где можно посмотреть оба варианта и уточнить, что подойдёт для местных дорог?
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