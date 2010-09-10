Сообщение klonik » Сегодня, 14:02

Порекомендуйте мне компанию, которая предлагает кейтеринг на Новый год и развлечение со Снегурочкой и Дедом Морозом. Может, кто-то из вас что-нибудь знает, буду вам очень признательна если вы мне подскажите куда обращаться. Нужна надежная и проверенная компания.