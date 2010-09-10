Кейтеринг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3291
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 14:02

Порекомендуйте мне компанию, которая предлагает кейтеринг на Новый год и развлечение со Снегурочкой и Дедом Морозом. Может, кто-то из вас что-нибудь знает, буду вам очень признательна если вы мне подскажите куда обращаться. Нужна надежная и проверенная компания.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3288
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 14:40

Добрый день, я бы вам рекомендовала обращаться сюда https://polkovnik-men.ru/vyezdnoy-keyte ... -novyj-god . Если вы обратитесь, то ваш Новый год пройдет весело, душевно и очень вкусно. Самое главное, что в этой компании специалисты берут на себя всю организацию «под ключ» от разработки меню и оформления до подбора посуды, музыкального сопровождения и униформы для персонала. Вам не нужно решать логистические вопросы или думать о деталях, так вы сможете сэкономить не только свое время, но и силы. Я по себе знаю, что организовать Новый год для большого коллектива очень сложно на самом деле. Поэтому лучше обращаться в специализированную и проверенную компанию. Думаю, вы сможете по достоинству оценить все преимущества сервиса. В общем, жду от вас потом отзыва здесь о компании, если вы обратитесь в компанию по ссылке.
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