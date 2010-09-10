Интернет

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Интернет

Сообщение Радищева » Вчера, 14:47

Интересно, а к какому интернет-провайдеру Вы подключены?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Интернет

Сообщение Шапошникова » Вчера, 16:36

Я по совету подружки подключилась к провайдеру Билайн по однуму из этих тарифов https://internetrf.ru/provider/beeline/internet Называется "Удобный для дома 200" Цифра в конце это скорость на тарифе. Она 200 мегабит в секунду. Это быстро.
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