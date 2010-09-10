Переработка строительных отходов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Переработка строительных отходов

Сообщение zevc » Вчера, 16:33

Снесли старый кирпичный сарай и пристройку, теперь посреди двора лежит огромная куча боя кирпича вперемешку со старым бетоном. Вывозить всё это добро на свалку и платить за каждый кузов накладно, да и место нужно срочно освободить под фундамент. Есть варианты сдать такой строительный лом на переработку, чтобы не везти на полигон?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Переработка строительных отходов

Сообщение klonik » Вчера, 18:29

Мы перед демонтажем заранее уточнили, кому сдавать такие отходы, и вышли на ВторТехно https://vtor.by/uslugi/pererabotka-stroitelnyh-othodov/ . Они как раз забирают бой бетона и кирпича себе на переработку во вторичный щебень. Приехали со своей техникой, загрузили всё за пару дней и увезли. Цены у них вполне разумные, особенно если с утилизацией сравнивать и выезжают быстро – звонили в среду, в выходные уже на участке чисто было.
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