Сообщение zevc » Вчера, 16:33

Снесли старый кирпичный сарай и пристройку, теперь посреди двора лежит огромная куча боя кирпича вперемешку со старым бетоном. Вывозить всё это добро на свалку и платить за каждый кузов накладно, да и место нужно срочно освободить под фундамент. Есть варианты сдать такой строительный лом на переработку, чтобы не везти на полигон?