Сообщение zevc » Вчера, 16:58

У нас сейчас идет капитальный ремонт в квартире: сбили плитку, сняли старую стяжку и перегородки, набралось под сотню тяжелых мешков с боем бетона. Соседи уже косо смотрят и грозят штрафом от ЖЭСа, если вынесем к обычным бакам во дворе, самим такое не вывезти. Как цивилизованно избавиться от строительного хлама, чтобы не нарваться на скандал?