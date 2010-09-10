Вывоз мусора

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Вывоз мусора

Сообщение zevc » Вчера, 16:58

У нас сейчас идет капитальный ремонт в квартире: сбили плитку, сняли старую стяжку и перегородки, набралось под сотню тяжелых мешков с боем бетона. Соседи уже косо смотрят и грозят штрафом от ЖЭСа, если вынесем к обычным бакам во дворе, самим такое не вывезти. Как цивилизованно избавиться от строительного хлама, чтобы не нарваться на скандал?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3293
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Вывоз мусора

Сообщение klonik » Вчера, 18:36

К обычным бакам строительный бой таскать точно нельзя, за это сразу прилетит штраф. Мы после перепланировки заказывали вывоз мусора у компании Датком https://datcom.by/service/vivoz-musora/ . Нам оперативно подогнали контейнер, помогли с погрузкой и сразу увезли все мешки на официальный полигон. Причем не просто забрали, а квиток дали с подтверждением, что они у нас мусор забрали – это очень важный момент.
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