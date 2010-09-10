Барахолки Москвы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3294
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Барахолки Москвы

Сообщение klonik » Вчера, 13:27

На выходных планируем поехать в Москву, цель – побродить по винтажным барахолкам, прямо мечта у меня такая есть. Хотелось бы поискать советский фарфор, значки и старые открытки для коллекции. Знаю только Измайловский вернисаж, но говорят, там сейчас сплошные сувениры для туристов с космическими ценами. Куда сходить? Может, знает кто проверенные места?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3291
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Барахолки Москвы

Сообщение zevc » Вчера, 14:45

И мне Измайлово не понравилось, хотя в целом там все довольно грамотно организовано. Я бы посоветовала тут посмотреть варианты, отличный гид по блошиным рынкам Москвы с точными адресами и днями работы. Сама нашла там станцию Марк и в Новоподрезково, ездили на прошлых выходных – набрали крутых винтажных тарелок Дулево и старых елочных игрушек буквально за копейки, атмосфера потрясающая.
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