Сообщение klonik » Вчера, 13:27

На выходных планируем поехать в Москву, цель – побродить по винтажным барахолкам, прямо мечта у меня такая есть. Хотелось бы поискать советский фарфор, значки и старые открытки для коллекции. Знаю только Измайловский вернисаж, но говорят, там сейчас сплошные сувениры для туристов с космическими ценами. Куда сходить? Может, знает кто проверенные места?