Барахолки Москвы
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Барахолки Москвы
На выходных планируем поехать в Москву, цель – побродить по винтажным барахолкам, прямо мечта у меня такая есть. Хотелось бы поискать советский фарфор, значки и старые открытки для коллекции. Знаю только Измайловский вернисаж, но говорят, там сейчас сплошные сувениры для туристов с космическими ценами. Куда сходить? Может, знает кто проверенные места?
Re: Барахолки Москвы
И мне Измайлово не понравилось, хотя в целом там все довольно грамотно организовано. Я бы посоветовала тут посмотреть варианты, отличный гид по блошиным рынкам Москвы с точными адресами и днями работы. Сама нашла там станцию Марк и в Новоподрезково, ездили на прошлых выходных – набрали крутых винтажных тарелок Дулево и старых елочных игрушек буквально за копейки, атмосфера потрясающая.
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