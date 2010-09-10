Сообщение listen10 » 22 ноя 2016, 10:28

Spider писал(а): У меня сейчас что-то типа демисезонной резины, т.к. езжу нечасто. Два комплекта - то слишком дорого.

Вам срочно нужно пройти МРТ мозга, на предмет его существования." Типа демисезонная" резина стоит нереальных денег, и доступна только мосвичкам. Рязанцы обычно выбирают зимнюю и летнюю, это дешевле.