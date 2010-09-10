Резина зимняя и летняя. Кто на чем ездит?

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Резина зимняя и летняя. Кто на чем ездит?

Сообщение Шварц » 17 май 2016, 09:53

Рязанский Дятел писал(а):Ну, слово гараж это не обезательно хибара в которой тачки стоят.
Это просто логическая совокупность тачек.


:lol: Логическая? Ну, тогда это будет ... выезд, во! Или автопарк, если по простому :roll:


Рязанский Дятел писал(а):... моя самая любимая тачка -- это двухлитровый епонец седан на ручке. На который вы даже не обернетесь.


Неужели такая древняя, на которой еще те бояре ездили? :mrgreen:
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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Резина зимняя и летняя. Кто на чем ездит?

Сообщение Рязанский Дятел » 17 май 2016, 15:21

Нунет. Это обычный ниссанчик с атмосферным пихлом и на ручке.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Резина зимняя и летняя. Кто на чем ездит?

Сообщение listen10 » 22 ноя 2016, 10:28

Spider писал(а):У меня сейчас что-то типа демисезонной резины, т.к. езжу нечасто. Два комплекта - то слишком дорого.

Вам срочно нужно пройти МРТ мозга, на предмет его существования.
" Типа демисезонная" резина стоит нереальных денег, и доступна только мосвичкам. Рязанцы обычно выбирают зимнюю и летнюю, это дешевле.
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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