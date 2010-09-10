Резина зимняя и летняя. Кто на чем ездит?
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Re: Резина зимняя и летняя. Кто на чем ездит?
Рязанский Дятел писал(а):Ну, слово гараж это не обезательно хибара в которой тачки стоят.
Это просто логическая совокупность тачек.
Логическая? Ну, тогда это будет ... выезд, во! Или автопарк, если по простому
Рязанский Дятел писал(а):... моя самая любимая тачка -- это двухлитровый епонец седан на ручке. На который вы даже не обернетесь.
Неужели такая древняя, на которой еще те бояре ездили?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28
Re: Резина зимняя и летняя. Кто на чем ездит?
Нунет. Это обычный ниссанчик с атмосферным пихлом и на ручке.
Re: Резина зимняя и летняя. Кто на чем ездит?
Spider писал(а):У меня сейчас что-то типа демисезонной резины, т.к. езжу нечасто. Два комплекта - то слишком дорого.
Вам срочно нужно пройти МРТ мозга, на предмет его существования.
" Типа демисезонная" резина стоит нереальных денег, и доступна только мосвичкам. Рязанцы обычно выбирают зимнюю и летнюю, это дешевле.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26
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