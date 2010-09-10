Резина зимняя и летняя. Кто на чем ездит?
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Re: Резина зимняя и летняя. Кто на чем ездит?
Пётр, подбирая шины, нужно обращать внимание на следующие параметры: диаметр обода, ширину покрышки, профиль шины и индекс скорости. Неправильно подобранные шины могут привести к ухудшению управляемости, безопасности и комфорту вождения, а также повреждению автомобиля. Я для своей ласточки брал контрактные диски для авто из Японии по совету знающего друга. Поэтому перед тем как покупать новые шины, лучше проконсультироваться с профессионалами или обратиться к инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.
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