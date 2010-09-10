Любимый анекдот (по просьбе ...)
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Сидит мужик, смотрит телек, потягивает пивко. По ящику реклама:
- У панды 16, у акулы 100, у человека 32 зуба норма.
Мужик вскочил с кресла:
- Ух ты, я панда!!!
- У панды 16, у акулы 100, у человека 32 зуба норма.
Мужик вскочил с кресла:
- Ух ты, я панда!!!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Куница писал(а):- А что делала, варила или жарила?
- Копала!
На огороде копаться они согласные. А снег чистить, что гораздо легче, заметьте - не хотят
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24084
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
АЛСНщик писал(а):Куница писал(а):- А что делала, варила или жарила?
- Копала!
На огороде копаться они согласные. А снег чистить, что гораздо легче, заметьте - не хотят
фигня! вчера чистила. ни разу не легче, мон шер.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
- Предлагаем вашему вниманию семечки! Мужчины, запомните: семечки - это не только 1-2 кг шелухи, но и 3-4 часа женского молчания...
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
ФрекенСнорк писал(а):АЛСНщик писал(а):Куница писал(а):- А что делала, варила или жарила?
- Копала!
На огороде копаться они согласные. А снег чистить, что гораздо легче, заметьте - не хотят
фигня! вчера чистила. ни разу не легче, мон шер.
У тебя чё, несколько гектаров площадей?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24084
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
UNCLE1911 писал(а):ФрекенСнорк писал(а):АЛСНщик писал(а):На огороде копаться они согласные. А снег чистить, что гораздо легче, заметьте - не хотят
фигня! вчера чистила. ни разу не легче, мон шер.
У тебя чё, несколько гектаров площадей?
можно думать- огород копают вручную?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
А, у вас есть трахтор.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- coffeemadgirl
- Гость RZN.info
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Маленький мальчик с любопытством рассматривает свои интимные места:
- Мама, мама! А это мои мозги?
- Нет, сынок. Пока еще нет..
- Мама, мама! А это мои мозги?
- Нет, сынок. Пока еще нет..
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Однокомнатная квартира. Дочка вроде бы заснула. Только собрались с мужем "заняться делом", он с треском разрывает упаковку презервативов, а дочка:
- Вы что там, без меня конфеты едите!?
- Вы что там, без меня конфеты едите!?
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
- Я сейчас выпишу вам таблетки, будете принимать их пять раз в день после еды…
- Доктор, где я возьму столько еды?
- Доктор, где я возьму столько еды?
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
А вы не дочка из предыдущего смимишного анекдота? Ведь в использованных "изделиях" может оставаться много питательных веществах. Правда смимишно?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Дядь,валить от сюда надо.Мусорка как у трех поросят - нихт арбайтен,шизда форуму.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
будьте вежливыми с соседями.Помните,они могут стать вашими понятыми.
-Знаешь.дорогой.мне так хотелось иметь автомобиль...
Могли бы повидать свет...
- Тот или этот?
-Знаешь.дорогой.мне так хотелось иметь автомобиль...
Могли бы повидать свет...
- Тот или этот?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24084
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
– Представляешь, моя Циля такая романтичная, – делится с приятелем Хаим. – Вчера в постели сказала мне, что чувствует себя нимфой, которую соблазняет сатир.
– Да, грамотно она тебя козлом обозвала.
– Да, грамотно она тебя козлом обозвала.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах.
— Но ты же неделю назад признавалась.
— Есть свежие данные
— Но ты же неделю назад признавалась.
— Есть свежие данные
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