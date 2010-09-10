Любимый анекдот (по просьбе ...)

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение ФрекенСнорк » 07 дек 2016, 13:44

АЛСНщик писал(а):
Куница писал(а):- А что делала, варила или жарила?
- Копала!

На огороде копаться они согласные. А снег чистить, что гораздо легче, заметьте - не хотят :P

фигня! вчера чистила. ни разу не легче, мон шер.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Cathair
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 23:29

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Cathair » 08 дек 2016, 23:50

- Предлагаем вашему вниманию семечки! Мужчины, запомните: семечки - это не только 1-2 кг шелухи, но и 3-4 часа женского молчания...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение UNCLE1911 » 09 дек 2016, 11:24

ФрекенСнорк писал(а):
АЛСНщик писал(а):
Куница писал(а):- А что делала, варила или жарила?
- Копала!

На огороде копаться они согласные. А снег чистить, что гораздо легче, заметьте - не хотят :P

фигня! вчера чистила. ни разу не легче, мон шер.

У тебя чё, несколько гектаров площадей?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение ФрекенСнорк » 09 дек 2016, 13:17

UNCLE1911 писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):
АЛСНщик писал(а):На огороде копаться они согласные. А снег чистить, что гораздо легче, заметьте - не хотят :P

фигня! вчера чистила. ни разу не легче, мон шер.

У тебя чё, несколько гектаров площадей?

можно думать- огород копают вручную? :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение UNCLE1911 » 09 дек 2016, 22:52

А, у вас есть трахтор.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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coffeemadgirl
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение coffeemadgirl » 10 дек 2016, 15:40

Маленький мальчик с любопытством рассматривает свои интимные места:
- Мама, мама! А это мои мозги?
- Нет, сынок. Пока еще нет..
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Westernesse
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Westernesse » 15 дек 2016, 04:44

Однокомнатная квартира. Дочка вроде бы заснула. Только собрались с мужем "заняться делом", он с треском разрывает упаковку презервативов, а дочка:
- Вы что там, без меня конфеты едите!?
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Verinta
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 22:26

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Verinta » 15 дек 2016, 22:41

- Я сейчас выпишу вам таблетки, будете принимать их пять раз в день после еды…
- Доктор, где я возьму столько еды?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение UNCLE1911 » 15 дек 2016, 22:46

А вы не дочка из предыдущего смимишного анекдота? Ведь в использованных "изделиях" может оставаться много питательных веществах. Правда смимишно?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение listen10 » 15 дек 2016, 23:26

Дядь,валить от сюда надо.Мусорка как у трех поросят - нихт арбайтен,шизда форуму.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5471
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение ivanes » 16 дек 2016, 17:17

будьте вежливыми с соседями.Помните,они могут стать вашими понятыми.
-Знаешь.дорогой.мне так хотелось иметь автомобиль...
Могли бы повидать свет...
- Тот или этот?
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение ФрекенСнорк » 05 янв 2017, 10:23

– Представляешь, моя Циля такая романтичная, – делится с приятелем Хаим. – Вчера в постели сказала мне, что чувствует себя нимфой, которую соблазняет сатир.
– Да, грамотно она тебя козлом обозвала.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Holly » 11 янв 2017, 21:39

— Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах.
— Но ты же неделю назад признавалась.
— Есть свежие данные
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coffeemadgirl
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение coffeemadgirl » 14 янв 2017, 21:41

Жена мужу:
- Милый, что такое копчик?
- Это конец позвоночника, дорогая!
(почесав в затылке)
- Странно, а у меня здесь голова...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5471
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение ivanes » 22 фев 2017, 16:18

- Господин Трамп,Обама на проводе.
-На проводе? Мог бы и застрелиться!

Теперь ясно,за ч то Обаме дали нобелевскую премию Мира.
Не за Ливию,не за Сирию,а за то,что он мирно отдал власть Трампу!
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Пантерка » 22 фев 2017, 21:20

Идут два алкаша: один уже ползет, а другой еще за забор держась идет.
Тот что еще идет: "Вась, ты меня уважаешь?"
Тот что ползет: "Я тобой горжусь!"
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K@mila
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 02:48

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение K@mila » Сегодня, 02:51

Ахаха, круто :)
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