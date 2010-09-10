Любимый анекдот (по просьбе ...)
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
АЛСНщик писал(а):Куница писал(а):- А что делала, варила или жарила?
- Копала!
На огороде копаться они согласные. А снег чистить, что гораздо легче, заметьте - не хотят
фигня! вчера чистила. ни разу не легче, мон шер.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
- Предлагаем вашему вниманию семечки! Мужчины, запомните: семечки - это не только 1-2 кг шелухи, но и 3-4 часа женского молчания...
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
ФрекенСнорк писал(а):АЛСНщик писал(а):Куница писал(а):- А что делала, варила или жарила?
- Копала!
На огороде копаться они согласные. А снег чистить, что гораздо легче, заметьте - не хотят
фигня! вчера чистила. ни разу не легче, мон шер.
У тебя чё, несколько гектаров площадей?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
UNCLE1911 писал(а):ФрекенСнорк писал(а):АЛСНщик писал(а):На огороде копаться они согласные. А снег чистить, что гораздо легче, заметьте - не хотят
фигня! вчера чистила. ни разу не легче, мон шер.
У тебя чё, несколько гектаров площадей?
можно думать- огород копают вручную?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
А, у вас есть трахтор.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- coffeemadgirl
- Гость RZN.info
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Маленький мальчик с любопытством рассматривает свои интимные места:
- Мама, мама! А это мои мозги?
- Нет, сынок. Пока еще нет..
- Мама, мама! А это мои мозги?
- Нет, сынок. Пока еще нет..
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Однокомнатная квартира. Дочка вроде бы заснула. Только собрались с мужем "заняться делом", он с треском разрывает упаковку презервативов, а дочка:
- Вы что там, без меня конфеты едите!?
- Вы что там, без меня конфеты едите!?
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
- Я сейчас выпишу вам таблетки, будете принимать их пять раз в день после еды…
- Доктор, где я возьму столько еды?
- Доктор, где я возьму столько еды?
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
А вы не дочка из предыдущего смимишного анекдота? Ведь в использованных "изделиях" может оставаться много питательных веществах. Правда смимишно?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Дядь,валить от сюда надо.Мусорка как у трех поросят - нихт арбайтен,шизда форуму.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
будьте вежливыми с соседями.Помните,они могут стать вашими понятыми.
-Знаешь.дорогой.мне так хотелось иметь автомобиль...
Могли бы повидать свет...
- Тот или этот?
-Знаешь.дорогой.мне так хотелось иметь автомобиль...
Могли бы повидать свет...
- Тот или этот?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
– Представляешь, моя Циля такая романтичная, – делится с приятелем Хаим. – Вчера в постели сказала мне, что чувствует себя нимфой, которую соблазняет сатир.
– Да, грамотно она тебя козлом обозвала.
– Да, грамотно она тебя козлом обозвала.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах.
— Но ты же неделю назад признавалась.
— Есть свежие данные
— Но ты же неделю назад признавалась.
— Есть свежие данные
- coffeemadgirl
- Гость RZN.info
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Жена мужу:
- Милый, что такое копчик?
- Это конец позвоночника, дорогая!
(почесав в затылке)
- Странно, а у меня здесь голова...
- Милый, что такое копчик?
- Это конец позвоночника, дорогая!
(почесав в затылке)
- Странно, а у меня здесь голова...
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
- Господин Трамп,Обама на проводе.
-На проводе? Мог бы и застрелиться!
Теперь ясно,за ч то Обаме дали нобелевскую премию Мира.
Не за Ливию,не за Сирию,а за то,что он мирно отдал власть Трампу!
-На проводе? Мог бы и застрелиться!
Теперь ясно,за ч то Обаме дали нобелевскую премию Мира.
Не за Ливию,не за Сирию,а за то,что он мирно отдал власть Трампу!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Идут два алкаша: один уже ползет, а другой еще за забор держась идет.
Тот что еще идет: "Вась, ты меня уважаешь?"
Тот что ползет: "Я тобой горжусь!"
Тот что еще идет: "Вась, ты меня уважаешь?"
Тот что ползет: "Я тобой горжусь!"
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 мар 2017, 23:11
- Контактная информация:
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Альфа-самец из Вытворялкино
Как-то, в бытность мою замдиректора магазина стройтоваров, была у нас следующая история. В бухгалтерии у нас тогда, как в вишнёвом саду, сидели три сестры, три одинаковые корпулентные тётки предбальзаковского возраста. Одна из них была жена моего директора, а две других её сёстры, которых она выписала из деревни, отучила и определила себе в помощницы. Благо в те времена все боялись брать в бухгалтерию кого-то чужого.
И вот как-то по весне случился у жены директора день рождения, который мы тогда дружно отметили, чин чином скинувшись ей на подарок. А примерно через неделю стали собирать по полтиннику на день рождения второй сестры, что, помню, вызвало некоторое моё недоумение, потому как на мой вопрос, кто из них старше, мой директор хмыкнул и ответил, что они вроде как ровесницы. Правда, когда через неделю начали собирать деньги на подарок их третьей сестре, он всё же пояснил, что их папаша, его тесть, раньше был тот ещё дырокол и умудрился очень плодотворно в своё время отстреляться, разом забабахав бэбиков сразу трём синьоритам в их деревне с довольно подходящим названием Вытворялкино.
Ближе к лету, этот самый его тесть, оказавшийся небольшим лысоватым мужичонкой, начал по выходным приезжать к нам магазин, привозя сдавать в столовку, что тоже была в нашем здании, какие-то там деревенские продукты. Потом обычно ненадолго заходил проведать своих синхронно сделанных дочурок и быстро уезжал обратно, сетуя на горячую страду и беспробудную крестьянскую долюшку.
Так продолжалось примерно до августа, пока однажды, когда мы с директором сидели у себя в кабинете, нежданно не заявилась его тёща сходу заявив ему визгливым и плачущим голосом:
- Николай, у тебя совесть есть, ну он же старый человек!.. Ему же всё таки за шестьдесят уже.. Может хватит ему пахать-то с его спиной, он же каждое воскресенье никакущий приезжает!!
Ничего не понимающий директор вытаращил на тёщу глаза и потребовал разъяснений.
Короче, этот маленький лысый кобелино, его тестярик, завёл тут в городе какую-то тётку-полюбовницу и практически все уик-энды кувыркался с ней как перед апокалипсисом, возвращаясь в деревню чуть живой от усталости. Супруге же этот пролаза напел, что, мол, ввиду нехватки людей, зять Колька привлёк его к разгрузке-выгрузке тяжеленных товаров, которыми торговал наш магазин - линолеумом, кафелем, строительными смесями и тому подобным, вот он и трудился все выходные грузчиком, помогая любимому зятю, как волк царевичу….
Для житейских драм, как известно, не требуются репетиции. Уже через пять минут на очную ставку привели самого паскудника-тестя, что прятался где-то у себя в машине и в следующее мгновенье все сейсмографы мира ощутили некий толчок от мощной оплеухи, что с размаху залепила ему по аватарке его супруга. Потом, поддерживаемая всей нашей подошедшей на шум бухгалтерией, она минут десять костерила этого сперматозавра, грозя различными мирскими и небесными карами и воздевая руки к высокому потолку нашего кабинета, откуда, по всей видимости, и должны были на него снизойти те самые кары. Сам лже-грузчик стоял смирно, как опавший клён, и в ответ на все их гневные тирады лишь морщился, виновато моргал, но чувствовал себя, как мне показалось, вполне в своей тарелке.
Так и закончилась эта история, в контексте которой остаётся лишь вспомнить одну-единственную банальную истину – старый конь, хоть глубоко и не пашет, но и с борозды никогда не сходит.
На классическую тему.
Было при мне вчера вечером. Магазин класса "ларёк с торговым залом" во дворе комплекса домов. Мужчина покупает печенье, сухое и явно не лучшее. Продавщица ему: "Это несвежее печенье, оно высохло, возьмите вот это [показывает, какое], оно и помягче, и повкуснее". Покупатель в ответ: "Не, я лучше это возьму, а то хорошее тёща всё съест"...
У дочери вечная проблемы выбора - не знает, что подарить.
Чтобы со мной не мучалась, перед своим днём рождения я выбрала подарок, рассказала дочке - в каком магазине, на какой полке, по какой цене и все параметры покупки.
Получая из рук зятя в свой день рождения коробку с подарком, выслушала целую историю о том, как долго они подбирали подходящий подарок, сколько магазинов объездили, и какой великолепный подарок подобрали.
Мне удалось не рассмеяться...
Сефардский обряд
Несколько лет назад решил отметить свой юбилей поездкой в Израиль.
Попалась нам замечательнейшая гид по имени Аня. Она и рассказала.
У ее мужа первая жена умерла от рака очень молодой. Мать ее, его теща, попила немало его крови, как за короткое время брака, так и за долгие последующие годы. Когда она умерла, он оказался самым ее близким родственником, и забота о ее похоронах легла на него. По какой-то причине, то ли по отсутствию мест на кладбище, то ли еще что, ему отказали в его Ашкеназской синагоге, но посоветовали обратиться в Сефардскую за углом. Там его тещу приняли похоронить.
Возвращается он с похорон, глаза круглые, как блюдца, трясется весь.
Оказывается, по сефардскому обряду, он должен был сам вынести ее на руках, положить в могилу, закопать и ногами утоптать землю. Это и привело его в такой ажиотаж.
Аня разредила обстановку очень просто. Она сказала: "Представляешь, сколько мужей МЕЧТАЛО БЫ быть на твоем месте!"
P.S. Сам мечтаююююю!
Культурным, все же, быть выгодно...
Со слов друга. Любимая теща решила навестить внука на Рождество - из Питера прямиком во франкоговорящую Женеву. Летела каким-то утренним рейсом Swissair. Уснула, завтрак проспала. Подзывает стюардессу и, так как в иностранных не сильна, пытается жестами попросить принести завтрак. Никак. И тут мозг, проведя одну известную ему аналогию, выдает набор знакомых и вроде как уместных в ситуации, но абсолютно непонятных ему звуков:
- Месье, же не манж па сис жур (Monsieur, je ne mange pas six jours*)
К удивлению, сработало! Моментально целых ДВЕ порции завтрака! Правда, пришлось съесть все под присмотром заботливой стюардессы и офигевших от того, что происходит в кризис в России соседей-франков...
*Месье, я не ем шесть дней - Киса Воробьянинов из "12 стульев"
Рассерженный муж отправляет тёще СМС: "Ваше изделие (дочь) не готовит нормальную еду! Не убирает квартиру! Не стирает и не гладит мои рубашки!" Тёща отвечает: "Выбор совершён вами лично! Изделие продано. Гарантия истекла. Производитель ответственности не несёт! PS: Возможен сбой программы... Попробуйте покрутить где надо своим ключиком... Не справляетесь сами - наймите мастера!"
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
- Алё, милый, у меня колесо спустило.
- Как, полностью спустило?
- Нет, только снизу.
- Как, полностью спустило?
- Нет, только снизу.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
- Давай переедем!?
-Давай,а кого?
-Милый,если меня поцелуешь еще раз,то я буду всю жизнь твоей!
- Ох! Спасибо за предупреждение.
Хорошее воспитание- способность спокойно переносить плохое воспитание других.
-Давай,а кого?
-Милый,если меня поцелуешь еще раз,то я буду всю жизнь твоей!
- Ох! Спасибо за предупреждение.
Хорошее воспитание- способность спокойно переносить плохое воспитание других.
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