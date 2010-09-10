Любимый анекдот (по просьбе ...)

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Lionel » Сегодня, 19:18

Вовочка стоит под дождем. Ему кричат:
- Вова, ты же промокнешь и простудишься! Быстро спрячься!
- Если заболею - малинового варенья наемся, да и в школу ходить не надо. А если нет - закалюсь и буду даже посильнее самого Шварценеггера!
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Venik » Сегодня, 20:37

Загадка: почему врач и учитель всегда работают на 1.5 ставки? Ответ - потому что на одну есть нечего, а на две некогда.
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