Любимый анекдот (по просьбе ...)
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Вовочка стоит под дождем. Ему кричат:
- Вова, ты же промокнешь и простудишься! Быстро спрячься!
- Если заболею - малинового варенья наемся, да и в школу ходить не надо. А если нет - закалюсь и буду даже посильнее самого Шварценеггера!
- Вова, ты же промокнешь и простудишься! Быстро спрячься!
- Если заболею - малинового варенья наемся, да и в школу ходить не надо. А если нет - закалюсь и буду даже посильнее самого Шварценеггера!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Загадка: почему врач и учитель всегда работают на 1.5 ставки? Ответ - потому что на одну есть нечего, а на две некогда.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Теща спрашивает у зятя:
— Что это ты читаешь ребенку?
— "Красную шапочку".
— А ведь если подумать: Волк съел бабушку! Какой кошмар! Кто только пишет такие сказки детям! ?
— Зятья, наверное...
— Что это ты читаешь ребенку?
— "Красную шапочку".
— А ведь если подумать: Волк съел бабушку! Какой кошмар! Кто только пишет такие сказки детям! ?
— Зятья, наверное...
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Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Ты разбираешься в людях?
— А че тут разбираться? Кто меня любит, тот и хороший.
— А че тут разбираться? Кто меня любит, тот и хороший.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Нашедшему кошелек с двумя тысячами долларов и с проездным на май. Просьба вернуть хотя бы деньги.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Поздняя ночь, одесская квартира. Циля, я тебя хочу Яша, и шо обязательно нужно было меня будить?! Или забыл, где шо находится?
5006
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— На чужом несчастье счастья не построишь!
— Да не прятала я твой вискарь!
— Да не прятала я твой вискарь!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Пришла заявка: Психиатрическая больница хочет добавить вас в друзья... Нашли все-таки...
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Девушка в Кунсткамере чуть не потеряла сознание, когда экспонат вдруг рявкнул: "Чо пялишься? Я охранник! "
5006
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Девушка, а вы любите животных?
— Очень!
— Возьмите меня к себе, я такая скотина!
— Очень!
— Возьмите меня к себе, я такая скотина!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Ты теплые вещи взял?
— Да, семь бутылок.
— Да, семь бутылок.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
"Вернемся к нашим баранам", — сказал профессор и ласково посмотрел на студентов.
5006
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
"Вернемся к нашим баранам", — сказал профессор и ласково посмотрел на студентов.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Дорогой, у нас завтра годовщина свадьбы. Может, зарежем поросенка?
— Поросенок-то в чем виноват? Это Серегу надо зарезать, он же нас познакомил.
— Поросенок-то в чем виноват? Это Серегу надо зарезать, он же нас познакомил.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Изя, а шо, правда, шо ты бандитам отдал все золото и деньги?
— Таки да... Они вставили в зад паяльник, а на пузо утюг, и подключили к току! — И ты сразу отдал?
— А шо, ждать пока за свет накрутит?
— Таки да... Они вставили в зад паяльник, а на пузо утюг, и подключили к току! — И ты сразу отдал?
— А шо, ждать пока за свет накрутит?
5006
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Вовочка: — На уроке химии наша учительница смешала синюю жидкость с красной и получила зеленую. Мы подумали, что она ведьма, и сожгли ее.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— А вы-то сами откуда будете?
— Да откуда угодно, хоть из рюмок, хоть из стаканов. Вы наливайте!
— Да откуда угодно, хоть из рюмок, хоть из стаканов. Вы наливайте!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Что ваша рука делает у меня в кармане! ?
— Ищет спички...
— А попросить нельзя было?
— Я постеснялся...
— Ищет спички...
— А попросить нельзя было?
— Я постеснялся...
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Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Дорогая, что тебе подарить на 8 марта? Выбирай, что хочешь : брильянтовое колье, норковую шубу, виллу на Французской Ривьере...
— Милый, подари мне только сегодняшний вечер и свою любовь...
— Снято! объявил режиссер. .
— Милый, подари мне только сегодняшний вечер и свою любовь...
— Снято! объявил режиссер. .
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Александр Сергеевич Пушкин умер в 37 лет. А ТЫ что сделал для своей Родины? Пенсионный фонд Российской Федерации.