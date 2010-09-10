Любимый анекдот (по просьбе ...)

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Lionel » 11 мар 2019, 19:18

Вовочка стоит под дождем. Ему кричат:
- Вова, ты же промокнешь и простудишься! Быстро спрячься!
- Если заболею - малинового варенья наемся, да и в школу ходить не надо. А если нет - закалюсь и буду даже посильнее самого Шварценеггера!
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Venik » 11 мар 2019, 20:37

Загадка: почему врач и учитель всегда работают на 1.5 ставки? Ответ - потому что на одну есть нечего, а на две некогда.
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Володя9 » Сегодня, 10:31

Теща спрашивает у зятя:
— Что это ты читаешь ребенку?
— "Красную шапочку".
— А ведь если подумать: Волк съел бабушку! Какой кошмар! Кто только пишет такие сказки детям! ?
— Зятья, наверное...
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 43 минуты назад

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Roofdier » 38 минут назад

— Ты разбираешься в людях?
— А че тут разбираться? Кто меня любит, тот и хороший.
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » 37 минут назад

Нашедшему кошелек с двумя тысячами долларов и с проездным на май. Просьба вернуть хотя бы деньги.
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Володя9 » 37 минут назад

Поздняя ночь, одесская квартира. Циля, я тебя хочу Яша, и шо обязательно нужно было меня будить?! Или забыл, где шо находится?
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 43 минуты назад

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Roofdier » 31 минуту назад

— На чужом несчастье счастья не построишь!
— Да не прятала я твой вискарь!
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » 31 минуту назад

Пришла заявка: Психиатрическая больница хочет добавить вас в друзья... Нашли все-таки...
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Володя9 » 30 минут назад

Девушка в Кунсткамере чуть не потеряла сознание, когда экспонат вдруг рявкнул: "Чо пялишься? Я охранник! "
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 43 минуты назад

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Roofdier » 25 минут назад

— Девушка, а вы любите животных?
— Очень!
— Возьмите меня к себе, я такая скотина!
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » 25 минут назад

— Ты теплые вещи взял?
— Да, семь бутылок.
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Володя9 » 24 минуты назад

"Вернемся к нашим баранам", — сказал профессор и ласково посмотрел на студентов.
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 43 минуты назад

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Roofdier » 20 минут назад

"Вернемся к нашим баранам", — сказал профессор и ласково посмотрел на студентов.
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » 20 минут назад

— Дорогой, у нас завтра годовщина свадьбы. Может, зарежем поросенка?
— Поросенок-то в чем виноват? Это Серегу надо зарезать, он же нас познакомил.
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Володя9 » 19 минут назад

Изя, а шо, правда, шо ты бандитам отдал все золото и деньги?
— Таки да... Они вставили в зад паяльник, а на пузо утюг, и подключили к току! — И ты сразу отдал?
— А шо, ждать пока за свет накрутит?
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 43 минуты назад

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Roofdier » 15 минут назад

Вовочка: — На уроке химии наша учительница смешала синюю жидкость с красной и получила зеленую. Мы подумали, что она ведьма, и сожгли ее.
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » 15 минут назад

— А вы-то сами откуда будете?
— Да откуда угодно, хоть из рюмок, хоть из стаканов. Вы наливайте!
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Володя9 » 14 минут назад

— Что ваша рука делает у меня в кармане! ?
— Ищет спички...
— А попросить нельзя было?
— Я постеснялся...
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 43 минуты назад

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Roofdier » 10 минут назад

— Дорогая, что тебе подарить на 8 марта? Выбирай, что хочешь : брильянтовое колье, норковую шубу, виллу на Французской Ривьере...
— Милый, подари мне только сегодняшний вечер и свою любовь...
— Снято! объявил режиссер. .
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » 10 минут назад

Александр Сергеевич Пушкин умер в 37 лет. А ТЫ что сделал для своей Родины? Пенсионный фонд Российской Федерации.
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