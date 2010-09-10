Сообщение Lionel » 11 мар 2019, 19:18

Вовочка стоит под дождем. Ему кричат:

- Вова, ты же промокнешь и простудишься! Быстро спрячься!

- Если заболею - малинового варенья наемся, да и в школу ходить не надо. А если нет - закалюсь и буду даже посильнее самого Шварценеггера!