Любимый анекдот (по просьбе ...)
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Ты знаешь, я ни разу не изменила своему мужу.
— Ты сейчас хвастаешься или жалуешься?
— Ты сейчас хвастаешься или жалуешься?
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Наркоз — средство защиты хирурга от советов пациента во время операции.
5006
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— От меня ушла жена, оставив меня без копейки!
— У меня еще хуже! Моя тоже оставила меня без копейки но не ушла, зараза...
— У меня еще хуже! Моя тоже оставила меня без копейки но не ушла, зараза...
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Идет бракоразводный процесс.
— Почему Вы не хотите с ней жить?- спрашивает судья
— Она меня не удовлетворяет!
Судья:" Надо же!!! Весь город она удовлетворяет, а его, видите ли, нет!"
— Почему Вы не хотите с ней жить?- спрашивает судья
— Она меня не удовлетворяет!
Судья:" Надо же!!! Весь город она удовлетворяет, а его, видите ли, нет!"
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
В воскресный поход приглашаются все энтузиасты этого дела! Этого дела брать по две бутылки на человека...
5006
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Женщина готовится к лету: покупает крема, несколько купальников, летние платья, туфли, босоножки, шорты, шляпки Мужчина — постриг ногти на ногах все, готов Красавец!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Нервное заболевание Вашей жены не представляет опасности. С таким неврозом люди живут очень долго.
— А я, доктор, сколько с ее неврозом протяну я?
— А я, доктор, сколько с ее неврозом протяну я?
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Это будет трудная ночь, не все доживут до рассвета.
— Маша, закрой холодильник, эти котлеты на завтра.
— Маша, закрой холодильник, эти котлеты на завтра.
5006
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Всем лежать! — кричал патологоанатом... Он вообще нервничал не в своем отделении.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Дама 45 лет и ее очаровательная дочь на приеме у врача.
— Раздевайтесь, девушка!
— приказывает доктор.
— Извините, — чопорно говорит дама, — но больна не она, а я.
— Да? Покажите язык!
— Раздевайтесь, девушка!
— приказывает доктор.
— Извините, — чопорно говорит дама, — но больна не она, а я.
— Да? Покажите язык!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Услышав лай караульной собаки, часовой дублирует его голосом.
5006
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Муж вваливается домой пьяный. Жена хватает веник - и по морде его, по морде:
— Что, скотина?! Будешь пить? Будешь пить?!
— Н-не буду...
— Я последний раз спрашиваю — будешь?!
— Н-ну ладно... Н-наливай!
— Что, скотина?! Будешь пить? Будешь пить?!
— Н-не буду...
— Я последний раз спрашиваю — будешь?!
— Н-ну ладно... Н-наливай!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Товарищи студентки! Здесь из вас будут делать зрелых женщин-офицерок. Сперва этим займусь я, а потом остальные офицеры нашей кафедры.
5006
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
- Чтобы вытащить гвоздь из вашей головы, вам придется заплатить десять тысяч.
- Но у меня же полис!
- По полису можем только загнуть, чтобы не мешал.
- Но у меня же полис!
- По полису можем только загнуть, чтобы не мешал.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Чтобы в некоторых местах похудеть, нужно в некоторых местах не жрать!
5006
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Если уж любить, то такую женщину, чтобы с ней было не стыдно попасться на глаза жене.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Мне психолог сказал:
— Напиши письмо человеку, который тебя бесит и сожги его...
— ОК... А с письмом что делать?
— Напиши письмо человеку, который тебя бесит и сожги его...
— ОК... А с письмом что делать?
5006
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Самые богатые люди — это курильщики, пьяницы и автомобилисты. Сколько не повышай цены, они курят, бухают и ездят.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей