Сообщение дядя Коля » Сегодня, 12:23

Идет бракоразводный процесс.

— Почему Вы не хотите с ней жить?- спрашивает судья

— Она меня не удовлетворяет!

Судья:" Надо же!!! Весь город она удовлетворяет, а его, видите ли, нет!"