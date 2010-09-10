Любимый анекдот (по просьбе ...)

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 12:18

— Ты знаешь, я ни разу не изменила своему мужу.
— Ты сейчас хвастаешься или жалуешься?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Володя9 » Сегодня, 12:21

Наркоз — средство защиты хирурга от советов пациента во время операции.
5006
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Сегодня, 11:06

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Roofdier » Сегодня, 12:23

— От меня ушла жена, оставив меня без копейки!
— У меня еще хуже! Моя тоже оставила меня без копейки но не ушла, зараза...
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 12:23

Идет бракоразводный процесс.
— Почему Вы не хотите с ней жить?- спрашивает судья
— Она меня не удовлетворяет!
Судья:" Надо же!!! Весь город она удовлетворяет, а его, видите ли, нет!"
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Володя9 » Сегодня, 12:26

В воскресный поход приглашаются все энтузиасты этого дела! Этого дела брать по две бутылки на человека...
5006
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Сегодня, 11:06

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Roofdier » Сегодня, 12:28

Женщина готовится к лету: покупает крема, несколько купальников, летние платья, туфли, босоножки, шорты, шляпки Мужчина — постриг ногти на ногах все, готов Красавец!
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 12:29

— Нервное заболевание Вашей жены не представляет опасности. С таким неврозом люди живут очень долго.
— А я, доктор, сколько с ее неврозом протяну я?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Володя9 » Сегодня, 12:32

— Это будет трудная ночь, не все доживут до рассвета.
— Маша, закрой холодильник, эти котлеты на завтра.
5006
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Сегодня, 11:06

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Roofdier » Сегодня, 12:35

Всем лежать! — кричал патологоанатом... Он вообще нервничал не в своем отделении.
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 12:37

Дама 45 лет и ее очаровательная дочь на приеме у врача.
— Раздевайтесь, девушка!
— приказывает доктор.
— Извините, — чопорно говорит дама, — но больна не она, а я.
— Да? Покажите язык!
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Володя9 » Сегодня, 12:37

Услышав лай караульной собаки, часовой дублирует его голосом.
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 12:42

Муж вваливается домой пьяный. Жена хватает веник - и по морде его, по морде:
— Что, скотина?! Будешь пить? Будешь пить?!
— Н-не буду...
— Я последний раз спрашиваю — будешь?!
— Н-ну ладно... Н-наливай!
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Володя9 » Сегодня, 12:43

Товарищи студентки! Здесь из вас будут делать зрелых женщин-офицерок. Сперва этим займусь я, а потом остальные офицеры нашей кафедры.
5006
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 12:47

- Чтобы вытащить гвоздь из вашей головы, вам придется заплатить десять тысяч.
- Но у меня же полис!
- По полису можем только загнуть, чтобы не мешал.
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Володя9 » Сегодня, 12:48

Чтобы в некоторых местах похудеть, нужно в некоторых местах не жрать!
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 12:52

Если уж любить, то такую женщину, чтобы с ней было не стыдно попасться на глаза жене.
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение Володя9 » Сегодня, 12:53

Мне психолог сказал:
— Напиши письмо человеку, который тебя бесит и сожги его...
— ОК... А с письмом что делать?
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 12:58

Самые богатые люди — это курильщики, пьяницы и автомобилисты. Сколько не повышай цены, они курят, бухают и ездят.
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