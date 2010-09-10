Любимый анекдот (по просьбе ...)
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Как ты познакомился со своей женой? — Случайно. Винить некого...
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Я сделаю тебя счастливым.
— Купишь вискарика?
— Нет, по настоящему счастливым.
— Врать не буду, без вискаря шансов мало.
— Купишь вискарика?
— Нет, по настоящему счастливым.
— Врать не буду, без вискаря шансов мало.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Ты как со своей женой познакомился?
— Да случайно в кафе встретились с ней глазами. Она улыбнулась и сказала: "Теперь ты будешь моим парнем".
— А ты чего?!
— А я курил много. Через два квартала выдохся, она и догнала.
— Да случайно в кафе встретились с ней глазами. Она улыбнулась и сказала: "Теперь ты будешь моим парнем".
— А ты чего?!
— А я курил много. Через два квартала выдохся, она и догнала.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Парни, а я вчера все-таки Ленку поцеловал!
— Молодец! Ну вот, а то заладил: "Я непьющий, я непьющий".
— Молодец! Ну вот, а то заладил: "Я непьющий, я непьющий".
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Режиссер актеру: — Ну что ты смотришь на партнершу, как на чучело?! У вас же любовь! Изобрази вожделенное чувство? Представь себе, что ты с крутой похмелюги, а перед тобой во весь рост бутылка холодного пива!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Ты что будешь? Мартини, шампанское...
— Мне бы сразу водки. Бесят меня эти алкогольные прелюдии!
— Мне бы сразу водки. Бесят меня эти алкогольные прелюдии!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Сема, шо ты делаешь?
— Я тянусь к звездам!
— Но ты тянешься к полке с коньяком.
— Розочка, я так и сказал!
— Я тянусь к звездам!
— Но ты тянешься к полке с коньяком.
— Розочка, я так и сказал!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Ковбой влетает в бар с кольтом в руке и кричит:
— Я хочу знать, кто из вас спал с моей женой!
Молчание. Потом из дальнего угла бара раздается:
— Не бойтесь, ребята, на всех у него патронов не хватит!
— Я хочу знать, кто из вас спал с моей женой!
Молчание. Потом из дальнего угла бара раздается:
— Не бойтесь, ребята, на всех у него патронов не хватит!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Запись в дневнике. «Ваш сын сегодня опять дрался на перемене. Я поставила на него и выиграла 50 рублей. Спасибо»
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Не бегай ни за женщиной, ни за трамваем. Всегда придут следующие.
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