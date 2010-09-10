Сообщение Companion » Сегодня, 09:00

— Ты как со своей женой познакомился?

— Да случайно в кафе встретились с ней глазами. Она улыбнулась и сказала: "Теперь ты будешь моим парнем".

— А ты чего?!

— А я курил много. Через два квартала выдохся, она и догнала.