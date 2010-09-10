Любимый анекдот (по просьбе ...)
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Я сделаю тебя счастливым.
— Купишь вискарика?
— Нет, по настоящему счастливым.
— Врать не буду, без вискаря шансов мало.
— Купишь вискарика?
— Нет, по настоящему счастливым.
— Врать не буду, без вискаря шансов мало.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Ты как со своей женой познакомился?
— Да случайно в кафе встретились с ней глазами. Она улыбнулась и сказала: "Теперь ты будешь моим парнем".
— А ты чего?!
— А я курил много. Через два квартала выдохся, она и догнала.
— Да случайно в кафе встретились с ней глазами. Она улыбнулась и сказала: "Теперь ты будешь моим парнем".
— А ты чего?!
— А я курил много. Через два квартала выдохся, она и догнала.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Парни, а я вчера все-таки Ленку поцеловал!
— Молодец! Ну вот, а то заладил: "Я непьющий, я непьющий".
— Молодец! Ну вот, а то заладил: "Я непьющий, я непьющий".
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Режиссер актеру: — Ну что ты смотришь на партнершу, как на чучело?! У вас же любовь! Изобрази вожделенное чувство? Представь себе, что ты с крутой похмелюги, а перед тобой во весь рост бутылка холодного пива!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Ты что будешь? Мартини, шампанское...
— Мне бы сразу водки. Бесят меня эти алкогольные прелюдии!
— Мне бы сразу водки. Бесят меня эти алкогольные прелюдии!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Сема, шо ты делаешь?
— Я тянусь к звездам!
— Но ты тянешься к полке с коньяком.
— Розочка, я так и сказал!
— Я тянусь к звездам!
— Но ты тянешься к полке с коньяком.
— Розочка, я так и сказал!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Ковбой влетает в бар с кольтом в руке и кричит:
— Я хочу знать, кто из вас спал с моей женой!
Молчание. Потом из дальнего угла бара раздается:
— Не бойтесь, ребята, на всех у него патронов не хватит!
— Я хочу знать, кто из вас спал с моей женой!
Молчание. Потом из дальнего угла бара раздается:
— Не бойтесь, ребята, на всех у него патронов не хватит!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Запись в дневнике. «Ваш сын сегодня опять дрался на перемене. Я поставила на него и выиграла 50 рублей. Спасибо»
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Не бегай ни за женщиной, ни за трамваем. Всегда придут следующие.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Лето, деревня, туалет без двери, сидит мужик. Мимо идет тетка:
— Петрович, чтоб тебя, ты хоть бы дверь навесил.
— Дверь?! Зачем?! ! Че тут брать-то? !!!
— Петрович, чтоб тебя, ты хоть бы дверь навесил.
— Дверь?! Зачем?! ! Че тут брать-то? !!!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Лежу как-то на диване, читаю газету, одним глазом поглядываю футбол по телевизору, пью пиво, жую чипсы, играю ногой с собакой - и тут заходит жена и начинает орать, что я ничего не делаю!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Жена уехала в отпуск, муж долго держался, но потом не вытерпел, снял на улице девицу и привел к себе домой.
Девица:
-Пятьдесят долларов, и можешь просить от меня все, что угодно!
Муж:
-Нет проблем! Вот тебе деньги, и сделай мне, пожалуйста, уборку в квартире - жена завтра возвращается!
Девица:
-Пятьдесят долларов, и можешь просить от меня все, что угодно!
Муж:
-Нет проблем! Вот тебе деньги, и сделай мне, пожалуйста, уборку в квартире - жена завтра возвращается!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Где можно недорого отметить день рождения? — Карандашиком в календарике.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Папа, а куда мы так поздно идем?
— Мы идем делать доброе дело. На автостоянке машинки за день устали, хотят спать, а разуть их некому...
— Мы идем делать доброе дело. На автостоянке машинки за день устали, хотят спать, а разуть их некому...
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